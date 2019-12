Ya se encuentra en suelo peruano. La compositora y cantante Norah Jones llegó directamente de Nueva York a Lima, por segunda vez, para presentarse esta noche en una velada en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La ganadora de nueve premios Grammy fue recibida en el aeropuerto Jorge Chávez por sus fans. La cantante de ‘Come away with me’ se tomó fotografías y grabó videos con sus seguidores.

Norah Jones llega a presentar su nueva producción discográfica, Begin Again, una colección de sencillos que reúne siete canciones eclécticas que grabó durante el año 2018 con colaboradores como Jeff Tweedy, Thomas Bartlett y Brian Blade. En este nuevo trabajo, la música de Jones explora nuevos elementos, sin dejar a un lado la esencia que la ha caracterizado siempre.

Con más de 50 millones de discos vendidos, Norah Jones es considerada como una de las mujeres más creativas y talentosas de la industria musical, autora de grandes éxitos como “Come Away With Me”, “Thinking About You” y “Day Breaks”.

El regreso de Norah Jones, una de las representantes más importantes del jazz y del blues en todo el mundo, es una experiencia Move Concerts, promotora responsable de los más grandes conciertos en nuestra ciudad, tales como Joss Stone, Passenger, Ed Sheeran, Chris Cornell, Jack Johnson, Damien Rice, Chick Corea y muchos más.