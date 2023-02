Magaly le contestó públicamente a Melissa Paredes y a su pareja, Anthony Aranda, luego de que ellos deslizaran que demandarían a la presentadora de Magaly TV: La firme al mencionar que “mis abogados ya están trabajando”. A son de burla, la conductora de espectáculos llamó de “mamarrachos” y manifestó que ambos “no tienen ni para pagar la luz”.

“Hay unos ‘mamarrachentos’ de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. ¡A mí no me amenacen! Menos estos. ¿De dónde han salido? Pobrecitos, se creen célebres, pero se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se está encargando’. A mí, realmente me dan risa. Creen que me voy a atarantar, porque un mamarracho me quiere demandar. Vayan a trabajar“, se mofó Magaly.





Siguiendo el tema con son de burla, la ‘urraca’ se burló de la desconocida profesión de Anthony Aranda, ‘el activador’, y hasta se animó a rebelar que este es llamado de ‘Don Ramón’ por sus seguidores en las redes sociales.

“Al ‘activador’ le dicen ‘Don ramón’ y cuando pregunté el porqué, me dijeron: ‘¿porque acaso Don Ramón trabajaba?’, jajaja. Veía en las redes sociales y todos le dicen ‘Don Ramón’, cómprate un carro, la gente para criticar ahí está”, enfatizó la presentadora de Magaly TV La Firme.





