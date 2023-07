Luego de su separación con Youna y su regreso a Perú, Samahara Lobatón contó ayer, en sus historias de Instagram, que está en su nuevo hogar y que no tiene nada de objetos, ni ganchos para colgar su ropa.

“Yo vine a ordenar mi ropa en mi nuevo departamentos y no tengo ganchos. No tengo cocina, no tengo lavadora, no tengo refrigeradora, no tengo nada. Lo único que tengo es comedor, mi cama, la cama de Xiana (su hija), sala, y nada más”, dijo irónica y mostró en otra story su habitación vacía.

Asimismo, la hija de Melissa Klug afirmó que tiene que comprarse sus cosas desde cero, pero guarda la calma porque todo es con tiempo: “Tengo que volver a comprar todo, pero como lo digo, nada es imposible, así que poquito a poquito vamos a ir amoblando. Lo primero que tengo que hacer es irme a comprar ganchos y lo segundo es mi refrigeradora, lavadora y cocina”, señaló.

Días antes, Samahara estrenó su nuevo hogar junto con su hija y compartió una tierna foto mostrando las llaves de un departamento con Xiana de fondo. La foto iba acompañada de la siguiente descripción: “Comenzar de cero contigo, no me da miedo. Tú eres mi cable a la tierra y estoy dispuesta a dar mi vida para que a ti nunca te falte nada”.

