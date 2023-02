Connie Chaparro le respondió a Magaly Medina después de ser criticada por el look que vistió en la alfombra roja de la película “Asu Mare 4″, la que se llevó a cabo el lunes pasado.

A través del programa “Magaly TV: La Firme”, la conductora criticó la vestimenta de los asistentes a la alfombra roja de la película de Carlos Alcántara. “Qué feo esos zapatones, esas plataformas tan grandes y ese vestido para irse a un almuerzo playero, se puso la Connie Chaparro.”

Ante las críticas, la actriz dijo, a través de un video, que ella se sentía regia. “Lo que no me gusta es el maltrato a las personas, a la mujer. Yo me he ido regia y vean mis redes si quieren, yo considero que he ido en mi mejor versión. Me dicen que ese vestido era para usarlo para una fiesta de día, pero, ojo, Magaly no ha visto la invitación, porque creo que no la invitaron, en la invitación decía sport elegante”.

Además, agregó que no le gustó la manera en la que Magaly Medina la criticó. “Yo trabajo todo el tiempo en mi look, en mi marca, y sé que tengo muchas cosas por mejorar, una nunca termina de aprender, igual que Magaly, obvio. También le he visto mal vestida mil veces, la plata no te hace vestir mejor.”