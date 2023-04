Luego de disfrutar unas breves vacaciones en Perú, Luisito Caycho, expareja de la cantante Lucía de la Cruz, regresó a España y sorprendió a sus seguidores al lucirse como ‘jalador’ en un tren.

El exchico reality vive hace varios años en la ‘Madre Patria’ y se jacta de ser un empresario gastronómico, razón por la que muchos de sus seguidores quedaron asombrados al verlo como ‘jalador’.

En el video que se ha hecho viral en TikTok se ve al popular ‘Chamaco’ invitando a los pasajeros a subir al metro al mismo estilo que un cobrador de combi peruano.

Ante la curiosa escena, varios internautas no desaprovecharon la oportunidad enviarle elogios a Luisito Caycho, no solo por buscar un futuro mejor en España, sino por no olvidar sus orígenes.

“Luisito nunca pierde la chispa”, “De Latina a jalador”, “No lo puedo creer”, “España conociendo el Perú”, “Llevando nuevos negocios a tierras españolas”, “Otra cosita”, “Quedé en shock”, fueron algunos comentarios.