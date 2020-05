Niurka Marcos generó revuelo luego que señalara que Edith González, quien falleció en junio de 2019, le hizo la vida imposible cuando ambas trabajaban en la telenovela “Salomé” de Televisa.

En entrevista para el programa “La última y nos vamos” de Yordi Rosado, la famosa de nacionalidad cubana reveló que Juan Osorio, productor de la telenovela y quien fue su esposo, habló con ella para informarle que tendría un papel muy cercano a la protagonista y que evitara opacarla.

“Yo no hago competencia con nadie, yo no tengo complejo de inferioridad. Me puse modo avión desde que empecé, primero para no causarle a la protagonista ningún tipo de celos y segundo para no meter al productor, que era mi marido, en pedos (escándalos)”, explicó Niurka.

Marcos narró que intentó mantenerse en un perfil bajo; sin embargo, señaló que Edith González la traía “jodida”. “Aunque yo me la pasaba bajo perfil, aquella me tiraba con fa sostenido, ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz de descansen… me traían, pero jodida. A mí y a Juan”, detalló Niurka durante la entrevista.

“Aguanté la telenovela completa de año y tres meses, y cuando terminó dije no hago más novelas con Juan”, agregó Niurka.

Tras sus polémicas declaraciones, Marcos fue duramente criticado por varios internautas, pues aseguraron que no es correcto que hable de una persona que ya no está en vida.

