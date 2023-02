Hace unos días, Johanna San Miguel fue duramente criticada en redes sociales por agarrar bruscamente del brazo a un niño que se encontraba mostrando su talento en el programa ‘ Mande quien mande ’. Sin embargo, el menor no dudó en pronunciarse al respecto sobre el vergonzoso incidente.

Como se recuerda, en la secuencia del programa de María Pía Copello y ‘La Carlota’ se llevó a cabo un concurso de talentos en el que varios niños llegaron con la ilusión de mostrar su talento en el baile, canto, actuación y rap.

En ese sentido, un niño que improvisó diferentes temas fue el gran ganador de ‘Estrellita TV’, algo que causó emoción entre varios televidentes, quienes también se percataron la manera en la que la ‘mamá leona’ trató al menor.

Según se pudo observar, la actriz interrumpió de manera brusca al niño que se encontraba improvisando un rap. “¡Suficiente, suficiente!”, le dijo mientras sostenía de manera firme su brazo. El pequeño, al ver a la figura de ‘Esto es Guerra’, se quedó inmóvil sin saber qué hacer.

Sin embargo, el niño no quiso quedarse callado y a través de una improvisación de rap se burló de Johanna San Miguel: “A Johanna San Miguel te juro que la pateaba... en vez de no hacer nada, ella me jaló el brazo en frente de toda la grada, pero yo fui inteligente y la fregué con la mirada”, fue su contundente respuesta.

