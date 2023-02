La experta en moda Nicole Akari no dudó en calificar el look de la cantante Daniela Darcourt como de un “arlequín” tras su paso en Premios Lo Nuestro . La modista estuvo en el programa ‘América Hoy’ para opinar sobre los diferentes looks de los artistas en la premiación, entre ellos el de la salsera.

La salsera se presentó con un vestido verde limón en la premiación de los Premios Lo Nuestro realizado en Miami. Sin embargo, para la ‘fashionista’, Daniela Darcourt no estuvo vestida a la altura del evento.

“A Daniela la amo, pero yo siento que de acá para acá espectacular, el color del traje hermoso, pero el modelo era un arlequín. Esos pantalones gigantes, qué maldad, no he leído quién la vistió, pero es una maldad total. Ojo, yo soy muy directa, yo la amo, pero es una representante peruana y ponerle esto es una crueldad”, dijo la experta en moda en diálogo con ‘América Hoy’.

Otro detalle que no gustó fueron sus zapatos de plataforma que opacaban aún más su atuendo.

En su defensa, Karen Schwarz, amiga de la salsera, aseguró que una mujer puede vestirse como quiere y además que a Daniela no le interesa las críticas respecto a su ropa.

“Se nota siempre (que no le interesa), yo he trabajado con Daniela y en verdad la conozco muy bien, pero hay límites”, recalcó Nicole Akari.

“Ese vestido va para una modelo que pese 50 kilos, si querían era disimular cadera o volúmenes lo marcaron más... Ni los acabados se ven elegantes, no tiene que ver mucho lo barato, sino el corte y el acabado. No le favorecía, eso pasa siempre”, precisó Nicole.

USUARIOS CRITICAN SU VESTIDO

El look de Daniela Darcourt no pasó por alto en redes sociales, y los usuarios le han escrito crueles comentarios, por ese motivo, la cantante ocultó los comentarios de la publicación en la que luce su vestido verde limón.

Este diseño de escote ‘offshoulder’, que sería de H&M, para muchos no resalta su figura. Otro detalle que no gustó fueron sus zapatos de plataforma que opacaban aún más su atuendo.

La salsera se tomó fotos con grandes figuras musicales. Una de ellas fue Noél Schajris.