Nicole Akari sorprendió a más de uno este 24 de febrero al revelar en “Amor y Fuego” que el cantante Jair Mendoza, saliente de Yahaira Plasencia, la besó luego de asistir a una discoteca en Miraflores.

La estilista estuvo como invitada en el programa de espectáculos para comentar sobre el look de las estrellas que asistieron a los Premios Lo Nuestro. Durante la secuencia, Rodrigo González le consultó sobre el rumor que la vinculan con el ex de la ‘Patrona’.

“En verdad él me chapo a mí qué es muy diferente. No fue ahora... fue hace mucho tiempo. Sí es cierto, salía yo del Vale Todo, estábamos con un grupo grande de amigos”; comentó.

Luego que aclarar que este suceso habría ocurrido hace aproximadamente 7 años, y que en aquel entonces no conocía a Yahaira Plasencia, la modista dio más detalles de lo que pasó aquella noche de fiesta.

“Él me dijo ‘yo te acompaño a tu casa’ y como yo estaba con el mal sabor de la sangría abrí la luna del taxi sin saber que el aire me iba a chocar más. Yo tenía la cara en la luna y cuando yo voltee él me dio un beso y como yo me estaba ahogando, le mandé un cachetadón y lo mandé contra la otra luna”, acotó.

Jair Mendoza y Yahaira Plasencia:

Los cantantes confirmaron tener un romance en mayo de este año, sin embargo, su relación no prosperó y fue Jair Mendoza quien reveló que Sergio George se habría opuesto al romance con la salsera.

“En realidad no hemos terminado. Estamos poniendo prioridades en la vida, ella tiene su carrera. Igual seguimos en contacto y seguimos hablando. Siempre estoy buscando la tranquilidad para ella. Lamentablemente, uno no puede hacer cosas tanto por lo que uno quiere sino por lo que tiene que hacer. Pienso que ella ha tenido mucha presión por parte de su productor y ha tenido que poner en una balanza su carrera”, indicó el salsero.