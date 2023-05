Nicole Akari se presentó en el reciente programa de ‘Amor y Fuego’, donde habló fuertemente sobre la participación de Alexandra Balarezo en el última edición de Miss Perú, que tuvo lugar el 18 de mayo.

Durante su intervención para el programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, Akari dijo que pensó que Balarezo no debió presentarse en el Top 5 debido a su poco desempeño en pasarela.

Sin embargo, no fue lo único que le faltó, según Akari: “Cuando la vi pasar en el quinto lugar, yo me quedé en shock porque dejar atrás a las chicas que vienen de provincia con el apoyo de sus familias... Esa chica no tenía pasarela, era atroz en la pasarela, desastrosa y es lo peor que he visto en pasarela. Tenía una descoordinación, no tenía ángel, no tenía encanto, no tenía plomo y no tenía nada”, argumentó la especialista.

No solo criticó su poco carisma, también se refirió a la vestimenta que llevó puesta durante el evento: “El vestido que le dieron es maldad porque ese tipo de corte la terminó por matar, ella es una chica que no tiene busto”, agregó.

