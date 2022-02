Nicolás Galindo fue una de las grandes sorpresas que presentó el regreso de “ Yo Soy: Nueva Generación ”, el pasado 31 de enero. Tras haber participado de diversas telenovelas en los últimos años, el actor se abre camino como conductor en el programa de talento de Latina.

En esta nueva aventura televisiva, Galindo comparte la conducción con Karen Schwarz, a quien no tuvo reparos en elogiar en una reciente entrevista con el diario El Comercio. Además, agradeció el apoyo del equipo de producción y de los jurados para su rápida adaptación al formato.

“Me han recibido con los brazos abiertos, me han enseñado rápidamente lo que tengo que saber y he sentido un apoyo incondicional y muy generoso de parte de Karen (Schwarz) que me da consejos, me apoya mucho. Igual al equipo de producción y técnico”, manifestó el actor.

“Julián (Zucchi) y Yidda (Eslava) también entraron conmigo y nos matamos de risa, nuestros camerinos están uno al lado del otro, conversamos mucho. Jorge Henderson es una eminencia, lo he visto de chico y lo admiro; a Janick Maceta recién la he conocido y es maravillosa, una gran persona. De todos aprendo, esto recién empieza y me siento premiado”, agregó el actor al citado medio.

Por otro lado, Nicolás Galindo también se refirió a la fuerte competencia que tiene el programa por el horario. Como se recuerda, él antes formaba parte de las telenovelas que compiten con “Yo Soy”. Su última aparición fue cono Eus de Souza en “Luz de Luna”.

“Algunas veces me va a tocar hacer novelas o películas que se emiten en diferentes casas televisivas y algunas veces estaré en una u otra, es normal. Ahora, Latina me ha abierto las puertas muy cálidamente y espero que sea una larga relación”, precisó Galindo.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes se refirió a Paula Manzanal

Melissa Paredes sobre Paula Manzanal