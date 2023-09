Nicola Porcella continúa dando de qué hablar en México tras su exitoso paso por ‘La casa de los Famosos’. Esta vez, el modelo peruano volvió a acaparar titulares de los medios de espectáculo tras conocerse que salió con la cantante Anitta.

Tras sus coqueteos en el programa mexicano ‘Hoy’, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ disfrutó una noche de fiesta al lado de la cantante brasileña, pero ellos no habrían estado solos en el local nocturno y es que un grupo de amigos los acompañó en esta velada.

Por alguna razón aún desconocida, ninguno de los dos había publicado imágenes de esta salida nocturna, sin embargo, el mejor amigo del ‘Novio de México’ se encargó de publicar las primeras imágenes.

“Una integrante más para nuestras aventuras jaja”, escribió Agustín Fernández Ramos al compartir las fotografías donde aparece junto a Nicola Porcella y Anitta. Rápidamente la imagen se convirtió en tendencia.

Tras desatar especulaciones, Agustín aclaró que ellos no salieron solos y que los acompañaban un grupo de amigos.

“Me sorprende mucho, pero hay algunos que piensan que salimos los 3 jajajaja. Gente fue salida de muchos amigos, no sé por que tratan de inventar tercios y no sé cuánta cosa jajaja”, escribió el amigo de Porcella.