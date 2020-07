Nicola Porcella decidió hablar sobre los polémicos momentos que vivió en Perú y de su viaje a México, ante las especulaciones que había salido del país en un vuelo humanitario en plena cuarentena.

El integrante de “Guerreros 2020” aclaró que así como habían vuelos humanitarios, también habían “charter” (vuelos privados no comerciales). ”La gente decía que yo había salido en un vuelo humanitario, lo cual no es cierto. Sí habían vuelos privados para empresarios. Así como yo, habían más peruanos que habían pagado sus boletos, que no eran boletos baratos”, comentó en una entrevista por IGTV al periodista Sebastián Reséndiz.

Él chico reality afirma que sus agentes se contactaron con la empresa, se presentaron sus papeles y logró salir. “Tú les mandas tus papeles y les dices ‘mira, yo tengo esta posibilidad de trabajo, necesito salir’ y verifican que esté todo en orden”, agregó.

Nicola Porcella habla de sus polémicas en Perú

Otra de las temáticas en la entrevista que Porcella dio periodista mexicano fue por la controvertida fama que ganó producto de los escándalos. “No lo supe llevar, no lo supe manejar. He tenido malas juntas, eso sí acepto, y he cometido errores producto de mi inmadurez. La fama se te sube hasta que no sabes cómo manejarla”, se sinceró.

Por ello, pidió disculpas a las personas que ofendió y agradeció a quienes creyeron en él. “Me he caído, me he levantado. He estado arriba, he estado abajo. Gracias a Dios y las producciones de Perú, a Pro TV, a mis productores que siempre creyeron en mí (...) Esto es comenzar de nuevo”, acotó.

Finalmente, el exintegrante de “Esto es guerra” fue sorprendido por su hijo Adriano, quien le pidió en vivo que no se vuelva a golpear muy fuerte. “Adriano es todo en mi vida y la razón por la que hago todo. Por la que me levanté de mis caídas (...) A él le explicaba que no era lo que hablaban de mí. Es un niño tan inteligente que me lo preguntaba. Es un genio”, concluyó.

