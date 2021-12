Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al anunciar su retiro de los programas reality, gracias a los cuales alcanzó su fama y popularidad, después de 9 años.

El modelo hizo un recuento de su carrera en este tipo de espacios, en los que siempre fue considerado un personaje polémico, y agradeció a todas personas que estuvieron en este largo camino.

“2012 empezó mi etapa en EEG. 2019 salí de EEG. 2020 llegue a Guerreros 2020 en televisa. 2021 me tocó ser capitán de leones en Guerreros 2021 en Televisa. 2021 se acabo mi etapa en este reality”, indicó inicialmente en su post.

“Gracias a todos los que me apoyaron desde el 2012, un camino de 9 años de muchas caídas, pero de todas me levanté más fuerte”, agregó y finalmente reveló que buscará seguir en televisión, pero ya no como chico reality.

“Gracias a este formato y a la ayuda de personas que las tengo en mi corazón cumplí el sueño de llegar a Televisa. Ahora llegó el momento de buscar otros caminos y otros formatos en televisión. Sin miedo al éxito”, finalizó.

Recordemos que fue en junio de 2020, en medio del estado de emergencia por la pandemia por el COVID-19 que se había iniciado solo unos meses antes, que Nicola Porcella viajó a México para ser parte del reality “Guerreros”, la versión mexicana de “Esto es Guerra”.

Fue en el programa “Magaly TV, la firme” en donde se presentó un informe que detalló los pasos que siguió la expareja de Angie Arizaga para irse al país azteca y trabajar en el canal Televisa, luego de ser expulsado de EEG por sus constantes escándalos.

