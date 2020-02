Tras las fuertes críticas que le llovieron por el polémico comentario que le hizo a Karina Rivera la tarde del último lunes durante el estreno de “Todo por amor”, Nicola Porcella hizo un mea culpa y se disculpó públicamente con su compañera en la conducción.

El hecho ocurrió apenas inició el espacio que transmite todos los días a las 5 p.m. El exintegrante de “Esto es guerra” se tomó unos segundos para expresar todo el respeto que le tiene a la actriz y además de declaró “su fan”.

“Antes de empezar el programa quiero aclarar algo: quiero volver a pedirte disculpas a ti, a la gente en sus casas que les chocó el comentario que hice ayer", dijo al iniciar su discurso Nicola Porcella.

“Sé que utilicé palabras inadecuadas, no fue lo que quise decir. No fue mi intención. Sabes que te respeto (….) Yo quiero que la gente sepa todo el respeto que te tengo… Es más, soy tu fan, soy tu hincha”, agregó.

Por su parte Karina Rivera prefirió restarle importancia a lo dicho por su partner y le dijo: “Vamos a dejarlo ahí, es nuestro segundo programa… Yo sé y ya lo hablamos en privado apenas terminó el programa”.

Nicola Porcella hace mea culpa y se disculpa en vivo con Karina Rivera por polémico comentario. (Latina)

¿Qué fue lo que pasó?

La tarde del último lunes, durante el estreno de “Todo por amor” -reality en el que un grupo de de 14 hombres y mujeres de diferentes edades participan en busca del amor y que se transmite por la señal de Latina- Nicola Porcella lanzó un desatinado comentario para Karina Rivera.

El hecho ocurrió cuando uno de los participantes se animó a lanzar un halago a la exesposa de Orlando Fundichely, lo que fue del agrado del exchico reality y respondió con un discurso por el que le llovieron muchas críticas.

“Producción a mí no me molesten. Espérense, vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, señaló Nicola Porcella en plena transmisión en vivo. Karina Rivera no contestó a las palabras de su compañero y solo atinó en sonreír frente a cámaras.