Nicola Porcella vuelve a desatar comentarios en las redes sociales tras referirse a la mediática relación que tuvo con Angie Arizaga, con quien terminó en el 2018 en medio de denuncias de maltratos físicos y psicológicos por parte del exchico reality.

El excapitán de los ‘Guerreros’ estuvo como invitado en el programa de YouTube del periodista Giancarlo Granda, donde demostró una vez más que se arrepiente de su romance con la popular ‘Negrita’.

“Soy hombre no me van a creer nada de lo que diga. Me van a decir ‘poco hombre’, así que preferí callarme. Le deseo lo mejor porque es una chica espectacular, pero no estuve con la mujer correcta”, dijo el también modelo en el adelanto del programa digital.

El exchico reality, quien fue tildado de ser una persona violenta con Angie Ariazaga, dejó entrever que la modelo también fue la culpable de causar los diversos escándalos que protagonizaron en la vía pública.

“Sacábamos lo peor de cada uno”, se le oye decir a Nicola Porcella en el video que fue publicado en las redes oficiales de Giancarlo Granda, la cual cuenta con más de 30 mil reacciones. En otro momento, el recordado ‘capitán histórico’ de Las Cobras también lanzó fuertes críticas contra sus compañeros del reality de competencia de América TV.

“La gente de ahí no suma para nada. No sé por qué están ahí. Si volviera lo primero que haría sacaría a la mitad. Solo volvería a los realitys en Perú si compitiera contra ‘EEG’”, añadió.

@grandagiancarlo Este lunes 17 a las 8:00 pm. Nicola Porcella en Tiempo Muerto. 🎙️☠️ Esto es solo la punta del iceberg. 🫣 📌 Suscríbete y mira la entrevista con el link de mi BIO. 📲 ♬ sonido original - Giancarlo Granda