Nicola Porcella tras retirarse de la Fiscalía de Mala: “No estoy denunciado” | VIDEO

El ex chico reality Nicola Porcella asistió esta mañana a la Fiscalía de Mala para brindar su declaración sobre la polémica fiesta en la que participó en Asia, la misma donde Paula ‘Poly’ Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

Luego de declarar ante las autoridades por más de tres horas, el ex integrante de “Esto es guerra” abandonó la Fiscalía junto a su abogado Humberto Abanto y decidió brindar algunas declaraciones a la prensa sobre la diligencia.

Desde un inicio, Nicola Porcella declaró que colaborará con la justicia para que los hechos se esclarezcan. Además, negó estar relacionado con la presunta bebida que fue alterada en la fiesta.

"No estoy denunciado y eso es lo que quiero que la gente se entere. Yo no estoy acusado de nada, yo solo he venido a dar mi declaración. He venido a dar mi versión. A mí, apenas me citaron, vine", declaró Nicola Porcella.

"Solo vengo acá a dar mi declaración, mi versión, porque hay gente mal intencionada que opina cosas que no son. Ya están las pruebas entregadas a la Fiscalía. No estoy denunciado de nada", agregó Nicola Porcella ante las cámaras de 'Válgame Dios'.

Cabe señalar que ‘Poly’ Ávila y la modelo Claudia Meza ya han comparecido ante las autoridades para contar su versión de lo ocurrido hace casi dos meses en una casa de playa ubicada en Asia, de propiedad de Jorge Faruk, amigo de Nicola Porcella.