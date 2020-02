Contra todo pronóstico, Nicola Porcella sorprendió a más de uno al regresar este jueves a la conducción del programa 'Todo por amor’ luego que fuera criticado por su despreciable comentario contra su compañera Karina Rivera al decirle “acá nadie se ‘gilea’ a ella más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Al ingresar set del espacio de Latina, Rivera lo recibió diciendo: “Ayayay, Nicola, todo lo que ha pasado ayer”.

“Uff, he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, ayer estuve un poco desconectado, llegué y me dijeron que había sido un revuelo. Que hubo una chica que hizo una revolución, se han levantado las solteras en pie de guerra, los chicos la quieren acá, no sabemos lo que dicen las redes”, respondió Porcella.

Nicola Porcella vuelve a "Todo por amor" tras ausentarse por un día.

Recodemos que Karina Rivera se había encargado de anunciar que Nicola Porcella se iba a tomar un tiempo tras su desatinada expresión. Sin embargo, esto solo duró un día de ausencia del exguerrero en el programa.