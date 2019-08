Nicola Porcella niega haber agredido verbalmente a Angie Arizaga y amenaza con demandar a Magaly

Rompió su silencio.Nicola Porcella se pronunció luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundió un video donde aparecería agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga en plena vía pública.

El chico 'reality' negó haber insultado a la modelo y aseguró que las imágenes que se vieron en el programa "no prueban nada" y son "situaciones que nunca se dieron de la manera en la que se han querido mostrar".

"Que lamentable tener que pronunciarme una vez más contra Magaly Medina para desmentir tajantemente lo señalado en su programa del 19 de agosto sobre una supuesta agresión verbal de mi parte hacia mi compañera de trabajo Angie Arizaga", se lee en su comunicado.

"Me prometí a mí mismo y a mis seres queridos que no volvería a permitir se mancille mi nombre ni mi reputación", sostuvo el modelo, quien pidió que dejen de señalarlo y acusarlo con mentiras.

"Como todos, alguna vez puedo haber cometido errores de los que he aprendido, como todos en esta vida. Pero permitir que se mienta y se me acuse de agresor, confundiendo a la opinión publica a costa de mi imagen y honor, es algo que no permitiré", continúa el extenso texto.

Pero no solo eso. Pese al revelador video, Porcella aseguró que de no comprobar que insultó a su compañera, demandará a Magaly Medina. "La señora Medina tendrá que comprobar que, tal como lo afirma con ligereza, he agredido verbalmente a Angie Arizaga y esto será requerido por la vía legal, como debe ser, como corresponde por derecho a los que nos vemos violentados por ataques constantes, rebuscados y desmedidos como esta reciente acusación", finalizó su mensaje.