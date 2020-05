Nicola Porcella negó que se haya besado con Ricado Zuñiga ‘El Zorro Zupe’ cuando está entre copas. El exchico reality precisó que su amigo está “bromeando” y que todos conocen la personalidad juguetona del personaje televisivo.

“Es mentira, el Zorro estaba bromeando, ya le dije que hay cosas con las que no se tiene que jugar, ni bromear, pero sabemos como es el Zorro, caballero”, indicó Porcella.

“SOMOS AMIGOS...ES DESCABELLADO”

‘El Zorro Zupe’, por su parte, dio marcha atrás y aseguró que todo se trató de una broma y que es “descabellado” pensar que se haya dado besos con Nicola Porcella.

“Bueno ya van a ser la 1, pero no quiero terminar el día sin antes decirle (...) acerca de lo que dije en verdad fue una broma el tema del beso, me parece muy descabellado que lo lleven a un lado (...) somos amigos, por ese lado no va”, indicó.

