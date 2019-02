Miss Trujillo tras emisión de 'El Valor de la Verdad': "Todavía hay mucho machismo en el Perú"

No se quedó callada. Claudia Meza, Miss Trujillo 2019, se pronunció tras las declaraciones del chico 'reality' Nicola Porcella en el programa 'El Valor de la Verdad', emitido el último sábado.

La joven, a través de sus 'stories' de Instagram, señaló que en el país aún existe mucho machismo y que "es lamentable que no se castigue a estos individuos como se merece", en clara referencia a la denuncia que presentó la semana pasada en la cual señaló que fue drogada en una fiesta en el sur que se realizó en la casa de un amigo de Nicola Porcella.

Durante el último programa de 'El Valor de la Verdad', Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo y confirmó que él invitó a la modelo a la reunión, porque consideraba que tenían un vínculo amistoso.

“Primero me sorprendió mucho ver a Claudia sentada hablando de todo esto. Claudia salió en un programa a decir que no me veía meses. Estuvo conmigo una semana antes en mi casa ayudándome a limpiar una herida porque tuve una infección”, señaló Nicola Porcella.



Incluso el chico reality mostró conversaciones de WhatsApp con la reina de belleza:“Claudia Meza me saludó en mi cumpleaños, donde ella me dice que las malas noticias no me afecten y yo le digo que sí, pero que me molesta porque no tengo nada que ver en esto y ella me dice esté que tranquilo”.

Nicola Porcella continuó expresando que ella estuvo de acuerdo con la fiesta y que le fastidia que "de alguna forma lo involucre en el problema".

“Ella no dice que yo (la drogué), sino (que fue drogada) por un amigo mío, ella dice que yo estuve involucrado. Ella da a entender que yo le quise dar un trago para que alguien más se aproveche de ella”.

