El ‘guerrero’ Nicola Porcella y la modelo Angie Arizaga decidieron poner fin a su relación y desataron la polémica en redes. Tras muchos dimes y diretes en torno al fin de su amorío, el capitán de ‘Esto es guerra’ rompió su silencio y habló de su ruptura.

Pese a haber terminado su relación, la pareja mantiene un trato cordial trabajando en el mismo reality, tanto en televisión como en el circo, sin embargo, ellos aseguran que no retomarán su romance como antes lo hacían.

"Para mí el tema de Angie (Arizaga) está cerrado, ya veníamos mal hace mucho tiempo y fue lo mejor. No tengo nada más que decir del tema. Mi relación ya pasó, ahí quedó. Dijimos hasta acá y no tengo que hablar", señaló Nicola Porcella a las cámaras de 'Válgame Dios'.

"Así es la vida. La vida continúa y yo no me puedo estancar en una relación que no tenía futuro. Entonces, debo seguir adelante y trabajando", agregó el chico reality.

Angie Arizaga también se refirió a las declaraciones de su ex pareja y aseguró que ahora se encuentra muy feliz trabajando.

"Yo estoy súper tranquila, trabajando y feliz. Recién salgo de una relación y lo único que quiero es estar sola", dijo la conductora de ‘La Previa’.