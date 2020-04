En su cuenta oficial de Instagram, Nicola Porcella reveló que su único hijo, el pequeño Adriano, tuvo que volver a vivir con su mamá en medio de esta cuarentena por el coronavirus.

El exchico reality publicó una foto en donde se le observa con los ojos llorosos tras contar la noticia. En su misiva, señaló que suele ser una persona “dura y fría” pero que alejarse de su hijo sí lo hizo llorar.

“Soy duro y frío, no suelo llorar, pero hoy Adriano tuvo que regresar con su mamá y parezco la llorona”, contó.

LA PROMESA DE PORCELLA

El excapitán de ‘Esto es guerra’ siempre ha demostrado el gran amor que siente por su pequeño hijo. Este es uno de sus tantos amorosos mensajes para su vástago.

“Anoche no pude dormir por la ansiedad que tenía al verte a mi lado y no saber qué va a pasar. Cuando naciste me prometí darte lo que nunca tuve: ir a un buen colegio, ropa y zapatillas de marca, viajar, una casa grande, recogerte en un buen carro para que te sientas orgulloso de lo que estaba logrando", escribió otro de sus posts.

