Nicola Porcella le reclamó a Paula Manzanal por darle bajo puntaje en la cama [VIDEO]

Paula Manzanal aparecerá esta noche en el sillón rojo de ' El valor de la verdad' y sus declaraciones causarán revuelo por confesar sus 'romances' con algunos chicos realitys.

En una de las promociones del espacio de Beto Ortiz, se aprecia como la modelo le puso puntaje a Nicola Porcella y Coto Hernández. Sin embargo, ambos la llamaron para reclamarle.

Porcella, quien fue calificado con un 17 de nota por su desempeño sexual, no estuvo conforme con su puntaje. "Paula, por qué no me pones 20... tú y la Chama son iguales, qué pesadas... por qué no ponen 20, por lo menos haces buena fama", señaló la expareja de Angie Arizaga.



A 'Coto' Hernández no le gustó que Paula Manzanal mencionara que estuvo con ella mientras salía con Yahaira Plasencia. "Sabiendo la confianza que hay entre los dos, malazo, me parece muy mal", indicó.



