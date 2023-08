Nicola Porcella se ha ganado el cariño de los mexicanos tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’, y precisamente son sus seguidores quienes continúan defendiéndolo a capa y espada de las críticas, entre ellos del programa ‘América Hoy’.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no fue ajeno a los polémicos comentarios que Janet Barboza hizo en su contra en el programa de Ethel Pozo, y decidió responderle con un contundente video donde le restriega la fidelidad de sus seguidores.

Nicola Porcella replicó el clip que califica de 'prensa amarillista' al magazine de la hija de Gisela Valcárcel en sus historias de Instagram.









¿Qué dijo Janet Barboza?

Al conocer que el ex de Angie Arizaga había regresado a Perú, Janet Barboza no dudó en recordar los escándalos en el que había estado envuelto Nicola Porcella, por lo que se burló de él pidiéndole de rodillas que se aleje de los escándalos.

“Yo estoy rezándole a mi Melchorita para que Nicola Porcella, que está en Lima, no la friegues. No metas la pata por favor, no vayas a ningún evento, no hagas encerronas porque acá hay tentaciones para Nicola Porcella”, sostuvo la ‘Rulitos’.