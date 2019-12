Nicola Porcella anunció que se vienen grandes cambios en su vida el próximo año. El modelo reveló que viajará a México en enero de 2020 para impulsar su carrera de actuación y dejar atrás los escándalos que lo alejaron de la televisión.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el ex ‘capitán histórico’ de “Esto es guerra” hizo un mea culpa y admitió que tuvo “muchos errores”, por eso, busca empezar de nuevo lejos del Perú.

“Me voy en enero. Firmé contrato con la agencia Happy Management que representa a artistas en México, España y otros países. Ha sido una decisión difícil, pero vamos con todo”, reveló a Trome.

“Ya tengo algunas entrevistas pactadas y haré algunos castings. Ellos saben de mi trabajo aquí, de los problemas que tuve, pero las cosas siempre pasan por algo”, añadió.

Asimismo, Porcella aseguró ser una persona “más madura” y que por ello decidió enfocarse en el crecimiento de su carrera actoral.

“En la mira estuve siempre, creo que fue un poco por ser la cabeza de un reality y porque también cometí muchos errores, producto de mi inmadurez, la fama, pero quién no se equivoca. Ahora me he levantado, he madurado, ya no salgo de mi casa, paro encerrado y estudiando”, precisó.

Finalmente, indicó que no tiene ningún impedimento para salir del país y que su abogado se encargará de darle seguimiento a cualquier caso legal.

“Humberto Abanto (su abogado) verá ese tema, pero quiero aclarar que nunca he sido denunciado y no tengo ningún problema con la justicia. Solo le entablé una querella a la señora Magaly Medina, que continuaré hasta el final y ya la justicia verá a quien le da la razón”, afirmó Porcella.