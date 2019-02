Nicola Porcella tras caso 'Poly' Ávila: 'Yo no la llevé a la fiesta, no la organicé y no fue en mi casa'

Visiblemente afectado y con la voz quebrada, Nicola Porcella se pronunció por primera vez sobre lo ocurrido el día en el que 'Poly' Ávila fue drogada.

El 'guerrero' aceptó haber estado en la fiesta de Asia en donde ocurrió el lamentable suceso y haber invitado a la modelo argentina a asistir, pero hizo unas importantes aclaraciones.

"Yo no lleve a Poly a fiesta, no organicé la fiesta y no era mi casa (...) Lamento mucho que se haya generado esta situación tan delicada que pudo atentar contra la integridad de quienes estuvimos en esa fiesta", manifestó en el segmento que conduce en 'Estas en Todas'.

Yo siempre voy a apoyar la verdad pero también siempre voy a ser firme en defender mis derechos", sentenció antes de revelar que demandará al programa de Magaly Medina porque fue el espacio que "comenzó esta difamación".

"Solo lo hizo para generar rating a través del escándalo, sin investigar la realidad de los hechos. No les preocupada la verdad, ni 'Poly' ni la seguridad de los presentes", refirió.

El 'guerrero' también manifestó que demandará a todo medio que quiera involucrarlo en lo ocurrido y anunció que por el momento, estará retirado de la televisión.

"'Estás en Todas' es un programa que busca alegrar y divertir a la gente, y no me siento en capacidad de poder hacerlo en estos momentos debido a todo lo que pasó esta semana", concluyó.