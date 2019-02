Nicola Porcella dice que "se le han cruzado por la cabeza" fantasías suicidas [VIDEO]

Lo contó todo. Nicola Porcella reveló que sufre de una grave crisis de depresión que intenta controlar con pastillas y que en ocasiones ha motivado que tenga pensamientos suicidas.

Durante su presentación en ' El Valor de la Verdad', el ex 'guerrero' contó que hay días en los que puede estar encerrado todo el día en su cuarto y debido a la gravedad de la situación, tiene que tomar hasta tres antidepresivos y un ansiolítico todas las noches.

"A mí me diagnosticaron cambios de humor muy altos, borderline... de la euforia y desconsuelo en cuestión de segundos, con rasgos como ansioso. Sufro mucho cuando tengo las caídas", contó a Beto Ortiz.

El modelo contó también que este problema ha puesto en riesgo su vida en varias ocasiones. "No sé si 'fantasías suicidas' (término psiquiátrico), pero sí se me han cruzado por la cabeza", manifestó, asegurando que no intenta victimizarse sino contar su verdad.

"Tengo una enfermedad que hace sufrir a muchas personas, preferiría demostrar que soy el hombre de hielo y que aguanto las balas, y no es así, los que aguantaron son mi familia", manifestó.