Nicola Porcella descartó reality: "A 'Esto es guerra' no vuelvo" [FOTOS y VIDEO]

El exchico reality Nicola Porcella , quien es considerado el ‘capitán histórico’ de “Esto es guerra”, aseguró que por el momento no ha considerado la oportunidad de regresar al reality que lo lanzó a la popularidad.

El conocido modelo y exconductor del programa “Estás en todas” señaló que atraviesa un buen momento y que tiene proyectos por desarrollar alejado del reality “Esto es guerra”.

A través de una transmisión en vivo realizada en su cuenta personal de Instagram, Nicola Porcella se sinceró y respondió algunas de las preguntas de sus seguidores, quienes le consultaron si era feliz y si pensaba volver al programa.

“Ustedes siempre me preguntan por una persona especial, yo no contesto y se molestan. Lo único que quiero decir es que yo estoy feliz y le deseo la felicidad a todo el mundo. Yo estoy contento y espero que todo el mundo lo sea. Después de mucho tiempo estoy muy feliz”, señaló el ‘exguerrero’.

“¿Si volveré al programa? No, a ‘Esto es guerra’ no vuelvo, pero tampoco les voy a contar qué voy a hacer y a dónde me voy a ir”, añadió en su declaración Nicola Porcella.

Cabe señalar que la última aparición de Nicola Porcella en televisión fue en el programa “El valor de la verdad”, donde contó su verdad y relató los hechos ocurridos en la polémica fiesta donde la modelo Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas.



