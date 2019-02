Nicola Porcella demandará a Magaly Medina: 'Es un monstruo que tiene años en la televisión' [FOTOS]

La demandará sí o sí. Nicola Porcella anunció que llevará a los tribunales a Magaly Medina, luego de que su programa lo mencionó varias veces en la denuncia que hizo 'Poly' Ávila, quien asegura que fue drogada en una fiesta donde habían varios chicos reality.

En entrevista con Mónica Cabrejos en Radio Capital, el ex integrante de 'Esto es guerra' manifestó que desea limpiar su imagen luego de haber sido acusado de entregar bebidas con sustancias ilícitas a la modelo argentina y a 'Miss Trujillo', Claudia Meza.

"Hay algo que va y que lo dijo el doctor, que es por lo que vamos a querellar, porque acá se está lucrando por audiencia, rating", comentó indignado con el programa 'Magaly TV, la firme'.

"No estaría yéndome, con todo lo poco que tengo, porque me estoy yendo contra un monstruo que tiene años en la televisión, que me va a doblar en plata, que va a poder hacer un montón de cosas. No me importa", sentenció firme.

El modelo también señaló que no va a permitir que jueguen con el futuro de su familia, pues él es la cabeza y el encargado de sostenerla. "Soy el único que está saliendo con pruebas, a defenderse. Solo espero que se den cuenta porque yo voy a llegar hasta el último. No me importa si tengo que vender mi departamento; tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a llegar y van a pagar lo que tengan que pagar por esto. Nada más", añadió.