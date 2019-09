Nicola Porcella, quien, una vez más, se ha visto envuelto en polémica tras la agresión verbal a su expareja Angie Arizaga, decidió dejar los conflictos de lado y se dio un tiempo para dedicarle un mensaje a su hijo en su red social.

“Desde el día que supe que ibas a venir sabía que iba a tener que luchar día a día por darte lo mejor. Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores y que puedas tener todo lo que yo no pude. Esa promesa sigue intacta y así tenga mil caídas por ti me levanto mil y un veces. Gracias por enseñarme tanto siendo tan chico. Te amo, emperador”, escribió el modelo.

En el post de Instagram se puede ver a Nicola besando a su hijo y al pequeño con una gran sonrisa, los dos con el mismo peinado.

La publicación tiene más de 70mil ‘me gusta’ y 600 comentarios, personajes de la farándula como Rosangela Espinoza comentaron dicha foto.

Nicola Porcella está alejado de la televisión luego del polémico encuentro con Angie Arizaga, por lo tanto, últimamente, utiliza su cuenta de Instagram para comentar sobre su estado actual y pensamientos.

“Una de las características de mi condición es la impulsividad. lo sé y lo he reconocido. Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados”, fue uno de los mensaje que compartió el modelo hace algunos días.