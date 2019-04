Nicola Porcella no se da por vencido: "Estoy en un taller de actuación" [FOTOS]

Tras su salida del reality 'Esto es guerra' y en medio de la polémica por la fiesta en Asia, Nicola Porcella aseguró que seguirá incursionando en el mundo de la actuación.

A través de sus historias de Instagram, el modelo el afirmó estar preparándose para seguir como actor. "Ahorita estoy en un taller de actuación", sostuvo.

Recordemos que el ex 'guerrero' encarnó a 'Piero del Campo' en la telenovela 'Ven, baila, quinceañera' y fue muy criticado en las redes sociales. También la actriz Jely Reátegui tildó de "puertas" a Nicola Porcella y Angie Arizaga porque no "transmitían nada".

En otro momento, sus seguidores le consultaron qué tipo de relación tiene con la modelo Romina Lozano y la ex pareja de Angie Arizaga respondió que es muy linda.

"Siempre me preguntan por la 'sensación del bloque'. Me parece una chica linda, espectacular. Tiene un montón de cualidades, me parece súper buena", indicó.

.

TE PUEDE INTERESAR: