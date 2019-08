Nicola Porcella, en conversación con el diario Trome, confirmó lo dicho por su amigo el ‘Zorro Zupe’, quien señaló que el ex chico reality abandonará pronto el Perú debido a los problemas en los que se ha visto envuelto el presente año.

Tras el escándalo de agresión verbal a su ex pareja Angie Arizaga en la vía pública y su participación en la recordada “Fiesta del terror” en Asia, el ex participante de ‘Esto es Guerra’ dio a conocer que su decisión ya está tomada: se alejará del país y vivirá un tiempo en la casa de unos familiares en el extranjero.

“Me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender. No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, precisó.

Sobre su abrupta salida de América, Porcella dijo lo siguiente: “Así es la televisión, un negocio, somos números nada más y hay que aprender que los amigos no están en la tele, pero eso me ayudó a estar cerca de mi familia y emprender negocios con ellos”.