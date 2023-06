Nicola Porcella, quien está ganando popularidad en ‘La casa de los famosos’, vuelve a dar qué hablar tras confesar en el reality mexicano que decidió poner cámaras de vigilancia en su dormitorio porque no confía en las mujeres.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se encontraba conversando con Wendy Guevara sobre la tendencia de grabarse teniendo intimidad, y terminó revelando que él cuenta con cámaras en su cuarto para evitar que alguna mujer lo difame y lo acuse de violación.

“Yo en mi cuarto tengo una cámara. (Pero ya nadie va querer cog*** en tu cuarto) No es que ellas saben, yo lo digo porque yo no confío en que cualquier día que yo esté haciendo una parrilla en mi casa o venga con una mujer, y luego ella salga decir al día siguiente: ‘Yo estaba borracha ’”, comenzó contando el ex ‘Guerrero’.

Nicola Porcella contó que tomó esta radical decisión desde la llamada ‘fiesta del terror’ donde las modelos Poly Ávila y Claudia Meza, según denunciaron, fueron drogadas contra su voluntad. Según narró, desde aquel episodio ya no confía en las mujeres y teme que alguna lo acuse por violación solo para tener fama.

“Yo les digo que yo tengo una cámara y no las voy a sacar. No voy a revisar (las imágenes) porque a mí no me interesa, pero yo no la voy a sacar porque yo no voy a correr el riesgo de que tú mañana por querer figurar (me difames). Desde que me pasó lo de la fiesta (del terror) esa que les conté que las chicas salieron a decir, y fue difícil de probarlo. Quién sabe y pueden decir que los drogaste, es que la gente es mala yo creo que hay mucha maldad ”, contó Nicola Porcella.