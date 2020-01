Nicola Porcella borró de su cuenta de Instagram las dos fotografías donde aparecía completamente desnudo únicamente tapándose sus partes íntimas con una de sus manos.

En las imágenes, el modelo se veía sonriente dentro de lo que parecía el baño de su habitación. De acuerdo con su testimonio, fueron tomadas de improviso y todo se trataba de una broma de su hijo Adriano.

“Esto sucede cuando te metes a la ducha y le dejas el celular a tu hijo”, es lo que se leía como leyenda de la serie de fotos que compartió el exchico reality.

Horas después de compartidas las capturas en su perfil, donde tiene casi dos millones de seguidores, Porcella decidió eliminarlas.

“Suficiente. Son casi las 2:00 a.m. y me sigo riendo de todos los comentarios. Bueno, la secuencia cumplió su objetivo, me he reído sin parar toda la noche", escribió después de retirar las imágenes.

Estas fueron las fotos que compartió (y que supuestamente, su hijo tomó)