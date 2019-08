Nicola Porcella y Angie Arizaga : toda la historia sobre la polémica relación

Nicola Porcella y Angie Arizaga han sido por muchos años una de las parejas más polémicas de la televisión peruana. La historia de amor de estos 'chicos reality' estuvo marcada por malas acciones y decisiones de ambos. Desde el inicio, la relación no se mostró como la más ejemplar, pero a pesar de eso, ellos continuaron con su romance hasta mediados del 2018.

Los integrantes de 'Esto es guerra' estuvieron juntos cerca de cinco años y en algún momento de la relación habían pensado en casarse y unir sus vidas para siempre. Sin embargo, los problemas que siempre han rodeado a Nicola y Angie han sido demasiados grandes que poco a poco terminó con el amor y respeto que tanto se tenían.

Cuando todos pensaban que esta historia había quedado en el pasado, hace unos días, la periodista Magaly Medina presentó en su programa una serie de videos donde se ve que Nicola Procella agrede verbalmente a Angie Arizaga y esto ha ocasionado que nuevamente estos personajes estén en el ojo de la tormenta y hasta la Ministra de la Mujer se pronuncie al respecto.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La pareja se conoció en el reality de competencia, ‘Esto es guerra’, que se estrenó el 2012 por América TV. De inmediato, la pareja se enamoró. Al año siguiente, ambos vivían un idílico amor.

Desde esa época, Angie y Nicola ventilaron su amor a lo largo de varios episodios del programa de competencia. Pero esta pareja siempre estuvo en el ojo de la tormenta por el trato que ambos tenían.

La pareja se mantuvo unida, pero rompió en más de una ocasión. La propia Angie Arizaga dijo que "fueron varios los factores" que ocasionaron el distanciamiento.



LA PRIMERA POLÉMICA

El 2015 el empresario Daniel Tomita, exenamorado de Angie, aseguró en el programa de Magaly Medina en Latina, que Nicola maltrataba psicológicamente a la popular ‘Negrita’.

Tomita contó que la modelo lo buscaba, a pesar de haber terminado su relación hace ya varios años, para contarle los problemas que vivía junto a Nicola. E hizo público mensajes de WhatsApp de las amenazas que le hizo el capitán de las 'Cobras' porque él mantenía una relación de amistad con Angie.

También se presentaron unos audios, en los que se escuchaba a la modelo contar que habría amenazado a Nicola con denunciarlo, ya que la habría agredido físicamente.

"La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho lárgate... Está enfermo... Le dije: 'Nicola, ni se te ocurra hacerme algo en el canal, ni se te ocurra llamar porque te denuncio', y me dice de ¿qué hablas?... Se cag... de risa", se escuchaba en dicho audio.



Más tarde, en una entrevista con el programa Día D, Porcella admitió haber agredido verbalmente a su expareja, no obstante, descartó que las agresiones hubiesen escalado al plano físico.

En ese año, la pareja se separó y se mantenían como compañeros de trabajo. Sin embargo, la pareja no se pudo mantener separados, ya que retomaron su relación y hasta pensaron en matrimonio.

FINAL DE LA RELACIÓN POLÉMICA

En julio de 2018, Angie Arizaga contó en conferencia de prensa que había puesto punto final a su relación con Nicola Porcella. La modelo aseguró que ambos habían terminado en los mejores términos y le deseaba lo mejor del mundo.

“Como saben hace mucho no hablo de mi vida privada, pero estoy tranquila. Hace un tiempo terminamos con Nicola, de la mejor manera. No quiero extenderme en hablar mucho, es algo privado. Hemos terminado de la mejor manera, nos han visto en el programa que estamos trabajando bien”, explicó Angie al programa 'En boca de todos' en aquel momento.

GRAVE DENUNCIA

En agosto de 2019, Magaly Medina a través de su programa 'Magaly TeVe, la firme' difundió un video donde el guerrero se dirigía a su expareja, Angie Arizaga, con palabras altisonantes.

“Ven acá. No me jo..”, “Ven. Te estoy diciendo vamos para allá, car...o”, son algunas de las fuertes expresiones que usa el ‘Capitán histórico’ de “Esto es Guerra”, cuando se encuentra a solo unos metros de la popular ‘Negrita’.

Luego de este material, Magaly volvió a presentar nuevos videos donde se le ve a Nicola Porcella y Angie Arizaga discuten dentro de la discoteca en la que se encontraban antes de protagonizar el video en el que el chico 'reality' agrede verbalmente a su ex pareja.



"Son reveladoras [las imágenes]. Después de que el hombre agarra y te pecha... ¿sales con él y te vas en un taxi? ¡Ah no! Y después se fue a visitarla a su casa", comentó la 'Urraca' tras emitir el video.



En las imágenes, registradas por una persona dentro de la discoteca, se ve cómo Nicola Porcella increpa a Angie Arizaga y pega su cabeza a la de ella.

NICOLA PORCELA QUEDA FUERA DE 'ESTO ES GUERRA'

El chico reality Nicola Porcella volvió a ser separado de "Esto es guerra". En esta oportunidad, el modelo se aleja del programa luego de la difusión de imágenes en las que se le ve agrediendo verbalmente a su expareja, Angie Arizaga.



La encargada de dar la noticia fue la productora de "Esto es guerra", Mariana Ramírez del Villar, quien –en comunicación con el diario "Trome"- habló de lo sucedido.



"‘'Esto es guerra' es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros", contó la productora.

¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA?

El exintegrante de 'Esto es guerra' se pronunció a través de sus redes sociales y dejó un claro mensaje.

“Basta de señalarme y acusarme directamente con mentiras, imágenes que no prueban nada y situaciones que nunca se dieron de la manera en que se ha querido mostrar”, escribió.



Asimismo, la ex figura de América TV aseguró que actualmente está concentrado en su carrera y en “crecer profesionalmente como persona”. “Alguna vez puedo haber cometido errores como todos en esta vida”, aseguró.



Finalmente, Porcella arremetió contra Magaly Medina y aseguró que la periodista tendrá que comprobar que él agredió verbalmente a Arizaga, un requerimiento que asegura solicitará por la vía legal y con el apoyo de sus abogados.

ANGIE ARIZAGA SE DEFIENDE

Luego de la emisión del primer video, Angie Arizaga se comunicó con el programa de Magaly Medina para negar que haya sido agredida verbalmente por Nicola Porcella.



Según Arizaga, el video no muestra una toma completa, pues asegura que Nicola se dirigía a un grupo de personas y no a ella, y que entre ambos solo existe una relación laboral.



Ante esta versión, Angie Arizaga fue cuestionada por Magaly, quien le repitió las frases de Nicola Porcella, quien sí se habría dirigido con insultos hacia ella, mientras le ordenaba que lo acompañe a un taxi, lo cual, finalmente, hizo.



Pese a la insistencia de la conductora, Angie reiteró que no se hubo agresiones verbales y que era falso el “titular” con el que se promocionó el video.



Esto generó la molestia de Magaly, quien le recomendó a Angie Arizaga ir a un psicólogo, pues con sus declaraciones demostraba no quererse a sí misma.

LA MINISTRA DE LA MUJER SE PRONUNCIA

Luego que se conociera un nuevo caso de violencia psicológica contra la ex chica reality Angie Arizaga por parte de su expareja Nicola Porcella, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se pronunció al respecto.



"Cuando vemos programas de esta naturaleza, donde hay agresiones verbales, donde hay violencia psicológica, es fundamental que los entes rectores tomen cartas en el asunto" inició Montenegro en una información presentada por Magaly Medina. .



Además, luego del escándalo protagonizado entre Nicolla y Angie, la ministra instó a las víctimas de violencia a actuar y no quedarse de brazos cruzados.



"Es un llamado a todas las mujeres que se quieren, se respetan. No podemos permitir ningún tipo de agresión. Si estamos luchando contra el feminicidio, contra la violencia pública, la psicológica, no podemos permitirlo. Las mujeres tenemos que ayudar, haciéndonos respetar y denunciando cada hecho", comentó Montenegro.