¿Nicola Porcella no va más en América TV? Esto confirmó Angie Arizaga [FOTOS]

¿Lo dejaron solo? Aumentan los rumores que aseguran el fin del vínculo laboral entre Nicola Porcella y América TV, esto luego que 'Poly' Ávila y Miss Trujillo, Claudia Meza, aseguraron que el 'guerrero' fue quien las invitó a la fiesta donde fueron drogadas con metanfetamina.

Hace algunos días Angie Arizaga puso la manos al fuego por su ex pareja, asegurando que él sería incapaz de involucrarse en escándalos. Sin embargo, hoy la situación es diferente.

La popular 'Negrita' ya no quiere opinar sobre la situación que atraviesa el modelo porque el canal ha prohibido a sus figuras declarar sobre el mediático tema.

"Yo me mantengo al margen de ese tema. Viajé a provincia y no estoy enterada de nada. Además, el canal nos ha prohibido hablar de ese tema, no tengo autorización”, manifestó la modelo a El Popular.

Estas declaraciones y su presentación de hoy en 'El Valor de La Verdad' vía Latina, confirmarían que el 'guerrero' ya no estaría relacionado con el canal 4.