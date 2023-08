Tras su destacada participación en el reality ‘La casa de los famosos México’, Nicola Porcella regresó al Perú y compartió detalles sobre su experiencia y las amistades que ha cultivado en el mundo del entretenimiento. El modelo destacó la importancia de la amistad en su vida, especialmente en un entorno mediático.

Nicola expresó su agradecimiento y reconoció la amistad de dos colegas: Rafael Cardozo y Facundo González. Según Porcella, estos dos amigos han estado a su lado desde su salida de Perú para impulsar su carrera en México, y les atribuye un papel fundamental en su apoyo emocional y profesional.

“Fueron los que me apoyaron siempre, lo que de verdad estuvieron conmigo. Cuando salí de la casa muchos me hablaron y ahí comencé con la familia y me comenzaron a decir quienes fueron los que estuvieron desde el comienzo. Porque hubo mucha gente que estuvo al final” , dijo ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

Porcella también reveló que Rafael Cardozo le dio consejos en cuanto a la importancia de agradecer las oportunidades que se presentan en la vida: “Rafael me dijo agradece todo lo que pasó porque si no estuvieras haciendo el circo conmigo y no estarías pasando lo que estás pasando” , compartió.

En relación con su regreso a la televisión peruana, Nicola Porcella explicó por qué ha sido selectivo con las ofertas de programas de televisión que ha recibido y subrayó la importancia de la objetividad en los medios. “Cuando haces algo mal está bien que hablen mal, pero cuando haces algo bien que lo reconozcan, no solo conmigo sino con todo el mundo” , concluyó.





