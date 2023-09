Nicola Porcella sigue dando que hablar, pero esta vez tras sus últimas declaraciones en el programa de Yordi Rosado en la plataforma de YouTube . El modelo peruano se sinceró y habló sobre su infancia, así como su tormentosa relación que tuvo con la modelo Angie Arizaga, a quien la recuerda como una mujer “trabajadora, buena y noble”.

Yordi Rosado sorprendió a todos sus seguidores al estrenar nuevo episodio en su programa de YouTube, donde compartió una íntima y extensa charla con el popular ‘Nico’ de ‘La Casa de los Famosos’. El modelo peruano con total honestidad habló de los conflictos que tuvo con Angie Arizaga y hace mea culpa.

“Súper buena, trabajadora y noble, se merece lo mejor del mundo, pero conmigo no era. Sacaba lo peor de ella y ella de mí. Éramos dos personas tóxicas”, empezó diciendo el exchico Esto es Guerra.

Ante ello, el presentador le preguntó a Nicola sobre el motivo de los conflictos con la exchica reality. “Se había perdido el respeto en la forma en como nos tratamos”, replicó en modelo.

“Ya no había amor, éramos pareja porque era el ‘boom’ y vendíamos. Forzamos algo que... yo sabía que ella no me amaba, pero yo seguía con mi capricho de seguir con ella y la forcé”, dice el modelo.

Nicola reconoce que su relación con Angie Arizaga no funcionó, pero que ella es una excelente persona y le deseó lo mejor con Jota Benz. “Ahora está feliz, me alegro por ella. Ahora sí está con una persona que la hace feliz, yo no la hacía feliz y ella tampoco a mí”, declaró.

“Estoy contento de verla feliz con Jota Benz. Él parece ser una persona que la hace sonreír, y eso es lo más importante”, expresó.





Finalmente, el modelo recalcó que los audios publicados son falsos y en ningún momento hubo abuso físico y psicológico a su expareja.

VIDEO RECOMENDADO