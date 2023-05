Nickol Sinchi fue por varios años una de las cantantes más queridas de Corazón Serrano, por lo que su salida de la agrupación después de casi una década entristeció a más de un seguidor.

Desde que le dijo adiós a la orquesta en marzo de este año, muy poco se sabía sobre los motivos que llevaron a la artista de 24 años a tomar la decisión, sin embargo, ella decidió contar por primera vez en una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco por qué se animó a renunciar a la agrupación.

“Siento que mi etapa en la agrupación ya había culminado, fueron nueve años de mucho trabajo. Yo siempre he querido algo más, aparte de pasar más tiempo con mi hijo. Mi familia me hizo pensar en eso (en el tema de renunciar). Yo quería seguir creciendo y ver crecer a mi hijo, había muchas cosas que yo no estaba disfrutando. Ahora estoy aprovechando todo el tiempo que no pude estar con él”, contó la joven cantante.

La intérprete de “Hasta la raíz” dejó en claro lo importante que es para ella ver crecer a su hijo, fruto de su romance con Jorge Chapa, y contó que ahora está enfocada en un proyecto musical que le permitirá trabajar al lado de su familia y así podrá disfrutar más tiempo con su engreído.

“Eso es lo ideal, trabajar en familia y pasar más tiempo juntos (...) Siento que así puedo distribuir mejor mis tiempos. Tengo varias colaboraciones que se están preparando, muy bonitas, con artistas que ha mucha gente le gusta. Y no solo es cumbia, me gustaría hacer algo diferente para que el público me vea en otra faceta”, indicó Nickol Sinchi.





