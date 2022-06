Néstor Villanueva apareció en el programa ‘Amor y Fuego’, para dar sus descargos sobre lo que viene circulando sobre las agresiones físicas y psicológicas que sufrió Florcita Polo durante su matrimonio.

Gigi Mitre exigió pruebas que avalen la defensa hacia Villanueva: “No pienso defender a nadie sin pruebas, muéstrame las pruebas de que no pediste dinero para el divorcio”

Tras ello, Villanueva presentó capturas de pantalla donde señala que en ningún momento pidió dinero para darle el divorcio a Florcita Polo, después de que la hija de Susy Díaz textualmente mencionara que ella no había dicho eso.

Villanueva también mencionó que ve a sus hijos y estuvo con ellos en el Día del Padre con normalidad, en respuesta a las declaraciones de Susy Díaz sobre la relación que este mantiene con los menores. “Néstor Villanueva era el cuco de Florcita y de mi nieto. Temblaban cuando oían su nombre”, refirió Susy Díaz.

“Yo me comunico con mis hijos siempre. Hace unos días se quedaron conmigo. Mi hijo mayor también estuvo conmigo. Hace poco estuve en el evento del Día del Padre del colegio, he estado bien con mis hijos, no sé por qué tratan de inventar y decir esas cosas que mis hijos me odian”.

El aún esposo de la hija de Susy Diaz, también dio su descargo sobre las acusaciones de conducta agresiva hacia Florcita Polo. “En ningún momento la he golpeado, en ningún momento la he agredido”

Sin embargo, Susy Diaz mencionó que Néstor Villanueva ofreció darle el divorcio si le quitaban la demanda de maltrato en su contra.

Cabe mencionar que, el abogado solicitará garantías personales para Florcita Polo, sus hijos e incluso para Susy Díaz, esto tras revelarse las conductas agresivas del artista.