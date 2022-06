Poco después que Florcita Polo le exigiera públicamente a Néstor Villanueva que firme su divorcio, el cantante aceptó ponerle fin a su matrimonio y se comprometió a firmar los documentos correspondientes en el programa de Magaly Medina.

La ‘Urraca’ aprovechó que el artista había llamado a su programa para desmentir las acusaciones de Tessy Linda, y le consultó por qué no había firmado el divorcio en la última audiencia de conciliación que le solicitó la hija de Susy Díaz.

“Hablas tanto de respeto a la familia y aprovecho este enlace para preguntarte si le vas a dar el divorcio a Flor. ¿Cuándo vas a una notaría a firmar ese papel?”, le consultó la ‘Urraca’.

Néstor Villanueva sorprendió al asegurar que no tenía ningún problema en firmar los papeles e incluso dijo que lo podría hacer en vivo en el espacio de espectáculos. “Magaly, si tú quieres lo hacemos en tu programa y también puede ir toda la prensa. Si tú quieres, yo firmo mañana mismo ese documento, no tengo ningún tipo de problema en hacerlo”, puntualizó.

Finalmente, la conductora le pidió que cumpla con su palabra. “Mañana, entonces. Después no me vengas a decir que no, porque públicamente te estás comprometiendo. No hay que llenarse la boca con palabras, demuéstralo con hechos”, comentó.

NÉSTOR NIEGA CHANTAJE SEXUAL A TESSY LINDA:

Néstor Villanueva también le respondió a Tessy Linda, luego que la bailarina lo sindicara como el responsable de la filtración de un video íntimo de ambos, y de extorsionarla a cambio de no publicar las imágenes.

El cantante se comunicó vía telefónica con el programa de Magaly Medina para negar las acusaciones, y para anunciar que tomará acciones legales en contra de la bailarina por acusarlo del delito de extorsión sin sustento.

“Para empezar esa persona no soy yo. Yo voy a tener que tomar medidas legales porque esto ya rebalsó y yo ya no voy a permitir, porque tengo una familia, y no me parece correcto de que ella esté haciendo creer a la gente que yo soy esa persona no sé con qué fin”, señaló el cumbiambero.

