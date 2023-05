Este lunes Flor Polo explotó en ‘América Hoy’ contra su ex pareja Néstor Villanueva acusándolo de deberle dinero y no cumplir con la manutención de sus hijos. Al instante, el cumbiambero llamó al programa para anunciar que tomará nuevas acciones legales.

Se hartó. Flor Polo reveló hoy ante cámaras detalles de los préstamos que le hizo a Néstor: “Le presté 30 mil soles para pagar la inicial de su departamento y aún no me devuelve.”

Confesó también que debe una suma de 11 mil 500 soles de la cochera que pagó su madre (Susy) y que ya está cansada de su irresponsabilidad.

Sobre sus hijos, Flor contó que el cantante de cumbia no le pasa la pensión completa y que incluso lo hace cuando quiere.

“Soy una madre soltera porque no me alcanza para nada. Tiene que pasar semanal 250 soles, pero cuando se le antoja pasa y cuando no quiere no pasa. Pueden pasar 3 semanas y pensé que se iba a poner al día, pero solo me pasó 250 soles”, declaró en vivo.

Ante ello, Villanueva llamó al set inmediatamente y anunció que todo lo que dijo se verá en tribunales y que las defensas no deben ser agrediendo ni difamando a alguien.

“Siento tanta pena que salga la madre de mis hijos a decir todo este tipo de cosas, ella no se está dando cuenta que al tratar de defender a su madre sigue perjudicando y difamando”, contestó.

Sobre Susy Díaz, su ex suegra, el cantante no negó que ella era quien solventaba su matrimonio cuando convivía con Florcita.

Igualmente, Florcita aseveró que no su mamá no pagará ni un sol más y que si la salud de Susy empeora será culpa del cumbiambero.





