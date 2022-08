Néstor Villanueva estuvo presente en el programa de “América Hoy” de Ethel Pozo donde respondió a las preguntas que la conductora le hizo en el set. El ex esposo de Flor Polo Díaz consideró que no se debe tomar un tiempo después de acabar una relación, considera que no es importante.

La pregunta fue ‘¿Consideras que se debe guardar luto al terminar una relación?’, donde Brunella Horna indicó que la pregunta va directamente dedicada para Néstor después de su rompimiento con Flor Polo Díaz. Néstor empezó respondiendo que “según como se haya dado el fin de la relación”.

“Yo pienso que no. Es que sí ya terminó una relación debe ser por algo”, indicó Néstor Villanueva finalizando que por alguna razón se acaba una relación y hasta ahí debe quedar.

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva respondió al cantante indicando que “tomar una tiempo para reencontrarse contigo mismo y sacudirse de los errores que uno tuvo” es lo principal. “Tu forma de pensar acerca del amor sigue siendo el mismo”, finalizó Lizbeth Cueva a Néstor Villanueva.

Finalmente, Néstor señala que se encuentra actualmente soltero al responder la pregunta de los conductores.