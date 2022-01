Néstor Villanueva espera superar la crisis que atraviesa su matrimonio con Flor Polo, pero admite que hasta el momento no ha podido conversar con ella sobre el tema de su separación, pues ambos están enfocados en sus hijos y sus proyectos laborales.

“Yo ahorita estoy en Chancay con mis hijos y mi familia. Con Flor estamos tranquilos, bien. Yo me vine a Chancay porque ella tenía viajes (de trabajo) y yo no me iba a quedar en Lima solo con mis hijos, preferí pasarla con mi familia”, dijo en declaraciones al diario Trome.

Sobre por qué su esposa decidió estar en Navidad junto a Susy Díaz y él lo hizo en Chancay dijo: “Ella decidió pasarla con su mamá porque iba a estar sola y ha perdido familiares, dos hermanos, en esta pandemia. Quería pasarla con su mamá porque estaba triste”.

Precisó que en el tema referente a sus hijos y su relación de padres, ellos sí tienen comunicación constante. “Yo estoy pendiente de mandarle fotos y videos de nuestros hijos”, indicó.

Sin embargo, sobre sus temas de pareja señaló: “Lo que pasa es que tener una familia o una relación es un poco complicado, quién no ha tenido de repente problemas, inconvenientes en casa...”.

De otro lado, contó que pronto lanzará su nueva producción musical con temas de su autoría. “Este 2022 me irá bien (...) Estoy lanzando la nueva producción musical, para darle con todo a la música”, comentó.

