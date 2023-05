Néstor Villanueva cansado de las críticas de su exsuegra Susy Díaz tras su separación con Florcita Polo pidió la exorbitante suma de medio millón de soles como reparación civil por mancillar su imagen.

El cumbiambero señaló que ha perdido contratos debido a que han perjudicado su imagen y lanzó una advertencia. “No voy a permitir que sigan manchando mi imagen, que sigan hablando mal de mi persona, voy a ponerle un tope a esto”, expresó.

La expareja de Florcita Polo mencionó que las constantes críticas que recibió de la excongresista no son verdad. “Van a tener que demostrar con pruebas porque yo ya hablé con mi abogado, me han acusado de haber golpeado, esto no lo voy a permitir porque esto no es solo conmigo, sino con toda mi familia”, dijo.

Néstor Villanueva pide millón y medio de soles a Susy Díaz por difamación

“De todas las formas me ha dañado, en el trabajo, económicamente, como persona pública, emocionalmente también. El año pasado salieron a denunciarme por todo. Me dijeron hasta pegalón, una serie de cosas que no son ciertas”, dijo Néstor al diario Trome.





VIDEO RECOMENDADO