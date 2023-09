Nelly Rossinelli, quien se ha ganado el cariño de todos los peruanos como jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, se sinceró en una extensa entrevista con Lizbeth Cueva para su programa de YouTube ‘Todos Sanamos’ donde habló sobre su vida amorosa.

La también influencer conocida como la ‘Reina de las Loncheritas’ reveló que el padre de su primer hijo fue quien decidió ponerle fin a su relación cuando estaba embarazada, lo que hizo que busque ayuda profesional.

“Fue muy difícil, no sabes qué vas a hacer. Yo siempre tuve la crianza de mis padres, la idea de mamá, papá, hijos y perritos. Pensé que iba a tener la misma familia feliz. Y cuando vi que se destruía esa idea, me sentí perdida. La pasé muy mal, fue un momento duro. Tuve que llevar terapia para tratar de superarlo. (...) El día que mi hijo nació me dijo para volver a intentarlo los tres, ya con mi hijo y dije bueno. Estuvimos juntos por unos meses más y luego volvió a terminar conmigo, pero no me dolió en lo absoluto, a diferencia de las dos primeras veces que pensé que me iba a morir”, contó la tiktoker.”, mencionó durante la entrevista.

En otro momento, Nelly Rossinelli reveló que cuáles fueron los motivos por los que su relación no funcionó con el padre de su hijo mayor.

"La primera relación que yo cuento como estable es la del papá de mi hijo mayor. Fue él quien cortó la relación las tres veces que se cortaron. Yo creo que se debía a que teníamos carácter muy distintos. (…) "Yo soy una persona muy activa, que quiero echar para adelante, que planifica, y él es una persona relajada, que está flotando en una nube, dejando que las demás cosas sucedan y fluyan. Aparte, yo era una persona mucho más inmadura, él también obviamente. Era más celosa y a él le daba igual todo. Chocábamos mucho", indicó en 'Todos Sanamos', de Lizbeth Cueva.

Tras su separación, la influencer se casó en el 2015 con Gerson Rossinelli, economista de profesión y egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fruto de este segundo compromiso tiene un hijo, a quien llama ‘pericotito bailarín’.