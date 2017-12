Nataniel Sánchez: "He crecido en la televisión"

¿Cómo te sientes con tu ingreso a la obra Bajo terapia? ¿Cuál es tu personaje?

¡Muy feliz! Es mi primera vez en la obra. El año pasado Bajo terapia tuvo una buena acogida y esperamos que tenga el mismo éxito. Mi personaje se llama Tamara, es arquitecta y está en terapia porque su novio Esteban quiere convivir, pero ella todavía no se siente muy segura. La obra va de jueves a domingo a las 8 de la noche en el teatro Mario Vargas Llosa.

¿Cuáles fueron los motivos de tu salida de la sitcom Pensión Soto, de Latina?

Estuve pocas semanas en Pensión Soto y se dijeron muchas cosas. Entre ellas, que había peleado con Tatiana Astengo, pero no fue así. A ella la considero como una amiga y la quiero un montón. Tampoco me salí para limpiarme de la televisión. Uno toma decisiones por distintos motivos y tampoco tengo que divulgarlos. Lo importante es que estoy trabajando en lo que me gusta.

¿Extrañas trabajar en la pantalla chica? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

Sí, extraño un poco porque yo he crecido en la TV desde los 10 años, pero estar alejada me sirvió bastante para prepararme en otros ámbitos. A veces, como no te ven en la televisión, dicen: “No está haciendo nada”, y no es así, los actores siempre nos preparamos... ¿Otros proyectos? Estoy analizando. Ojalá me llamen para hacer cine, porque me emociona esa experiencia.