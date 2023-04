Nataniel Sánchez es una de las actrices que le dijo no a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. La artista que ahora vive en España contó después de muchos años por qué decidió ya no interpretar más a Fernanda de las Casas, uno de los personajes más recordados de la serie.

En una entrevista con Jesús Alzamora, la actriz peruana terminó confesando que había pensado en renunciar a la serie antes de su finalización en 2016, sin embargo, el tema económico era lo que más le preocupaba.

“Tenía que ver que cuando acabó Al fondo hay sitio, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: ‘Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal’. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de decir que me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica”, relató.

La actriz también señaló que su decisión de abandonar la serie ya era un hecho, y que algunos de los principales motivos era que quería un rumbo diferente para su vida.

“Pero no se trata de plata, sino de que ya no quiero seguir. Estaba preparada para eso, para que me digan: ‘¡Quédate! Te pagamos tanto’, porque éramos piezas importantes. Y yo pensaba que, aunque me ofrezcan un millón, no me quedo. Porque tienes que prepararlo, porque somos humanos y a la hora de la hora por la plata baila el mono. Yo sabía que ya no quería por mi escucha, porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, agregó.