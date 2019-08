Natalie Vértiz sobre supuesto romance de Farfán y Yahaira: "Si no nos quiere dar detalles, por algo será"

Natalie Vértiz se pronunció en torno a la supuesta reconciliación sentimental entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. Como se sabe, el integrante de la selección peruana mantiene una estrecha relación amical con el esposo de la modelo, el exchico reality Yaco Eskenazi.

"Jefferson no muestra lo que está pasando y si no nos quiere dar detalles, por algo será. No lo he visto desde hace tiempo, lo estamos esperando en casa para una rica parrilla", señaló Natalie Vértiz a Trome.

Hasta el momento, ni el futbolista ni la salsera han confirmado ni desmentido la relación amorosa.

Durante los últimos meses, una serie de rumores se dieron respecto a atacante del Lokomotiv y la intérprete de 'Quítame ese hombre'. Se especuló que el futbolista le habría regalado un lujoso departamento a la cantante en Miraflores y que estarían en constantes salidas.

EN EL MODEL OF THE YEAR



La también exchica reality anunció que este sábado iniciará el casting para la tercera edición del ‘Model of the year’ en el Jockey Plaza. El evento tiene como propósito la búsqueda de una nueva generación de modelos peruanas para las pasarellas del mundo.